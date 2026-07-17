Reynosa se une para apoyar la recuperación del Padre Erick

Sacerdotes y luchadores profesionales subirán al ring en una función con causa para recaudar fondos que permitan continuar con la recuperación del Padre Erick

La Diócesis de Matamoros-Reynosa anunció la realización de una función de lucha libre con causa para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos médicos del Padre Erick, quien fue sometido a una delicada cirugía por un tumor en la cabeza el pasado mes de abril.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio a las 5:00 de la tarde en el Auditorio Municipal de Reynosa. El Padre Roberto Figueroa explicó que la intervención quirúrgica tuvo un costo cercano a los cuatro millones de pesos y que, pese a las pocas esperanzas que existían al inicio de su tratamiento, la recuperación del sacerdote ha sido una verdadera bendición para la Diócesis.

“Fueron 4 millones de pesos lo que costó la operación y fue una bendición de Dios su recuperación, no había muy buenas esperanzas para él y se ha ido recuperando, ahorita está ejerciendo su ministerio con restricciones, pero está celebrando misa los domingos y ha sido una gran bendición para la Diócesis”, expresó.

Actualmente, el Padre Erick ha retomado parte de sus actividades pastorales y continúa con su proceso de recuperación bajo algunas restricciones médicas.

Para apoyar esta causa, varios sacerdotes participarán en el espectáculo, entre ellos el Padre Gustavo Becerra, vicario de la parroquia de San Juan de los Lagos, en Río Bravo, quien además es luchador profesional bajo el nombre de Rey Apóstol y subirá al cuadrilátero con el objetivo de recaudar recursos para su hermano sacerdote.

La cartelera estará integrada por luchadores provenientes de Monterrey, Torreón, Reynosa, Río Bravo y Matamoros, considerados entre los mejores exponentes de la lucha libre regional. Los organizadores agradecieron el respaldo del promotor Arturo Serna por hacer posible la participación del talento luchístico en este evento altruista.

“Este evento viene con luchadores de Monterrey, de Torreón, los mejores luchadores de Reynosa. Agradecemos a Arturo Serna por permitirnos trabajar con sus luchadores y con luchadores de Río Bravo y Matamoros. Es una cartelera regional, con lo mejor de nuestra región, y vienen muy contentos y dispuestos a dar todo de ellos para que este espectáculo sea muy agradable y muy satisfactorio”, señaló el Padre Gustavo Becerra.

La Diócesis hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta noble causa, que además de ofrecer un espectáculo familiar, permitirá brindar apoyo al Padre Erick mientras continúa con su recuperación y tratamiento médico.