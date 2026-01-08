Reynosa se suma a la causa con la carrera “Pequeños Héroes 2026”

El evento consistirá en una carrera recreativa de 5 y 10 kilómetros, con sede y salida en el Polideportivo de Reynosa y busca enviar un mensaje de solidaridad

Con el objetivo de apoyar a los niños que enfrentan el cáncer, así como reunir recursos para sus tratamientos, traslados y otras necesidades básicas, el municipio de Reynosa, en coordinación con la fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, anunció la realización de la carrera “Pequeños Héroes 2026”, que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero a las 7:00 de la mañana.

El evento consistirá en una carrera recreativa de 5 y 10 kilómetros, con sede y salida en el Polideportivo de Reynosa, y busca no solo recaudar fondos, sino también enviar un mensaje de solidaridad, acompañamiento y esperanza a los menores que atraviesan esta enfermedad.

Las autoridades informaron que la inscripción tendrá un costo de 350 pesos, recursos que serán destinados en su totalidad al apoyo directo de los niños con cáncer y sus familias. Además, como incentivo para los participantes y con el fin de fortalecer la recaudación, se estarán ofreciendo clases de diversas disciplinas deportivas, lo que permitirá ampliar el beneficio económico para esta causa.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse directamente en las instalaciones del DIF municipal y en el Polideportivo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a registrarse con anticipación.

Como parte del mensaje simbólico del evento, los organizadores invitan a los participantes a acudir disfrazados de superhéroes, con el propósito de mostrarles a los niños que no están solos y que cuentan con una comunidad solidaria que los respalda en su lucha.

El presidente de la fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, Jorge Margea, explicó que el 100 por ciento de los recursos recaudados será destinado a apoyar directamente a los menores durante su tratamiento.

“Carrera 5K y 10K Pequeños Héroes a beneficio de los niños con cáncer, va a ser el día 15 de febrero a las siete de la mañana. Los recursos obtenidos son el 100 por ciento para ayudarlos a ellos. ¿Cómo los ayudamos? Desde despensas, apoyo para viáticos, medicamentos; si necesitan algún boleto de autobús, hospedaje y alimentos, todo lo que van requiriendo durante el curso de su tratamiento”, señaló.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte, Saúl Soto, destacó el respaldo institucional para la realización del evento.

“Nosotros como instituto abrimos las puertas. Tenemos unas instalaciones increíbles, contamos con el área de alto rendimiento, ya tenemos trazada la ruta de la carrera y, sobre todo, tenemos al personal que va a estar apoyando. Siempre están al pie del cañón respaldando este tipo de actividades”, expresó.

La carrera “Pequeños Héroes 2026” se perfila como una de las actividades sociales y deportivas más significativas del inicio de año en Reynosa, al unir esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y ciudadanía en favor de una de las causas más sensibles: la niñez que enfrenta el cáncer.