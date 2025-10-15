Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz

Ciudadanos acuden al DIF para donar ropa, alimentos y artículos de limpieza, mostrando apoyo a las familias afectadas en Veracruz

La ciudad de Reynosa es considerada por muchos como una extensión del estado de Veracruz, debido a la gran cantidad de personas originarias de aquella entidad que desde hace varias décadas radican en esta frontera.

Por esa razón, en cuanto se conoció la tragedia provocada por las recientes lluvias en Veracruz, la preocupación de los reynosenses se transformó rápidamente en acciones solidarias. Desde este martes, ciudadanos comenzaron a acudir al Sistema DIF Reynosa para dejar sus donativos en apoyo a las familias afectadas.

En un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, el centro de acopio del DIF recibe ropa, artículos de limpieza, alimentos, agua y todo tipo de productos que sirvan para ayudar a los damnificados a recuperarse de la difícil situación que enfrentan.

Personas de todas las edades han respondido al llamado, sumándose con entusiasmo a esta causa. Entre los donantes se encuentran comerciantes de los diferentes mercados de la ciudad, quienes no dudaron en apartar parte de su mercancía para destinarla a esta acción humanitaria.

El DIF Central de Reynosa, donde se concentran los donativos, está ubicado sobre el bulevar Hidalgo, frente al puente Broncos.

Karely Ramos, una de las donantes, expresó:

“Trajimos agua embotellada, Pinol, jabón y papel; yo nada más le digo que hay que apoyar. Así como pasó en Reynosa en la inundación, todos nos movimos; igual también para Veracruz, lo que es Poza Rica, Álamo, por toda esa gente afectada.”

Luis Castillo, quien también realizó donaciones, señaló: