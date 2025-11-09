Reynosa se queda sin agua; anuncian corte en Rancho Grande

COMAPA exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos sobre los avances de las maniobras y la fecha estipulada para la reanudación del servicio

Una vez más, Reynosa se queda sin el servicio de agua potable en un amplio sector de la población, luego de que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Reynosa anunciara un corte temporal del suministro en el sector Rancho Grande, debido a trabajos de mantenimiento programado.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, las maniobras iniciarán a partir de las 9:00 de la noche de este sábado 8 de noviembre, cuando personal técnico llevará a cabo labores de instalación eléctrica en la planta de rebombeo Rancho Grande, lo que obligará a suspender el servicio de manera temporal.

La COMAPA estimó que los trabajos concluirán durante la mañana del domingo 9 de noviembre, momento en que se prevé la restauración gradual del servicio en las colonias afectadas.

El organismo operador del agua pidió comprensión a los usuarios ante esta medida, asegurando que los trabajos son necesarios para mejorar la operación del sistema hidráulico y garantizar un mejor servicio a futuro.

El corte impactará a los residentes de las siguientes colonias:

Ampliación Ejido Rancho Grande

Ejido Rancho Grande 1

Ejido Rancho Grande Zona Urbana

Fraccionamiento Country

Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes III y IV

Fraccionamientos Los Caracoles I y II

Jesús Vega Sánchez

Manuel Cavazos Lerma

Módulo 2000 – Rancho Grande

Rancho Grande / Ampliación Rancho Grande

Reynosa 2000 – Rancho Grande

Riveras del Bosque

Riveras del Rancho Grande

Ferrocarril

Los Caracoles I y II

La COMAPA exhortó a la población de estos sectores a mantenerse atenta a los avisos oficiales sobre el avance de las maniobras y la reanudación del suministro de agua potable.