Reynosa reúne a jóvenes para prevenir adicciones y violencia

La Secretaría de Educación impulsó conferencias y testimonios reales para orientar a la comunidad escolar ante la exposición en redes.

Miles de estudiantes de secundaria y bachillerato participaron en Reynosa en el programa “Tamaulipas Educa: Una realidad con futuro”, impulsado por la Secretaría de Educación, con el propósito de fortalecer la prevención de las adicciones y la violencia entre las nuevas generaciones.

Danya Aguilar, coordinadora de zona del Colegio de Bachilleres, destacó la importancia de estas actividades para generar conciencia entre los alumnos y transmitirles que pueden superar los obstáculos sin recurrir a las drogas ni a conductas que pongan en riesgo su futuro.

“Creo que estas conferencias sirven mucho a nuestros alumnos para concientizarlos sobre los temas de drogas y demostrarles que sí se puede todo en la vida, a pesar de cualquier obstáculo que se nos presente”, expresó.

La representante educativa señaló que los jóvenes enfrentan una constante exposición a contenidos en redes sociales, por lo que consideró necesario ayudarlos a desarrollar un criterio propio y distinguir los mensajes que pueden influir negativamente en sus decisiones.

“Todo lo que ellos ven en redes sociales es complicado para ellos, y esto nos ayuda mucho a que creen una manera crítica y una opinión sobre todo eso que los bombardea en redes sociales, sobre todo en el consumo de drogas”, comentó.

Testimonios reales frente al impacto mediático

El encuentro también incluyó conferencias impartidas por personas que han enfrentado experiencias difíciles y que ahora comparten sus testimonios para mostrar las consecuencias del consumo de drogas y las adicciones.

Aguilar calificó estas participaciones como impactantes y consideró que sería importante que más estudiantes tuvieran acceso a ellas, especialmente porque permiten contrastar los testimonios reales con las historias que presentan algunas series y documentales.

“Me gustaría mucho que más de nuestros alumnos hubieran tenido oportunidad de verlo, porque lo que les comentan en los documentales y en las series, prácticamente descubrimos que no es la verdad. Es una manera muy buena de que ellos creen conciencia de todo lo que les muestran en esas imágenes”, señaló.

La ruta “Tamaulipas Educa: Una realidad con futuro” continuará en Ciudad Victoria y posteriormente visitará otros municipios del estado, con el objetivo de llevar estos mensajes de prevención a miles de estudiantes y fortalecer la conciencia sobre los riesgos de las adicciones y la violencia.