Reynosa respalda veto a permiso para circular por Nuevo León

Autoridades municipales señalaron que cobrar licencias por circular en la entidad vecina atentaría contra la Constitución.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, respaldó la decisión del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de vetar la reforma aprobada por el Congreso de ese estado que pretendía establecer un permiso para que turistas nacionales pudieran circular por territorio neoleonés durante determinados periodos.

El presidente municipal consideró que una medida de este tipo habría limitado el libre tránsito de los mexicanos y pudo haber generado cuestionamientos de carácter constitucional, por lo que reconoció la decisión del gobernador de Nuevo León de frenar la propuesta.

“Yo creo que era lo más sabio, al final de cuentas, no se puede limitar el tránsito de los mexicanos en territorio nacional, podría haber llegado a un tema anticonstitucional, y creo que el gobernador de Nuevo León hizo lo correcto en este aspecto y agradecerle que haya tomado esa decisión de vetar una ley que aprobó el Congreso del Estado de Nuevo León”, señaló Peña Ortiz.

El alcalde destacó además la estrecha comunicación que mantienen Reynosa y Nuevo León, particularmente por la intensa movilidad que existe entre ambas entidades. La carretera que las conecta registra un flujo constante de familias que se trasladan por motivos educativos, turísticos, comerciales y recreativos.

En este sentido, Peña Ortiz consideró que establecer requisitos adicionales para circular habría afectado de manera importante esta dinámica entre ambos estados, por lo que valoró que la decisión del gobierno de Nuevo León permita mantener las condiciones de movilidad para quienes diariamente transitan por esta vía.

La relación entre Reynosa y Nuevo León mantiene una dinámica constante por la actividad de familias y ciudadanos que se desplazan entre ambas entidades, haciendo de esta conexión carretera una de las rutas de comunicación de mayor movimiento para quienes realizan actividades cotidianas, comerciales, educativas y recreativas.