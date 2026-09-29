Reynosa reemplazará grúas por arañas para inmovilizar autos

El funcionario confirmó además que los dispositivos ya se encuentran en la ciudad y precisó que la dependencia cuenta actualmente con 30 unidades

Las grúas dejan de ser parte del esquema de sanciones viales en Reynosa, pero para los automovilistas la historia podría estar lejos de terminar. En su lugar entrarán en escena las llamadas “arañas”, dispositivos que serán utilizados para inmovilizar vehículos.

El secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Reynosa, Mario Soria, confirmó que el nuevo esquema se encuentra en proceso y que únicamente falta cumplir con el procedimiento correspondiente para que pueda comenzar su aplicación. “Se está trabajando, falta únicamente que ingrese a lo que es la Ley de Ingresos para que se pueda hacer el proceso debido”, explicó.

Reynosa cuenta con 30 dispositivos tipo araña

El funcionario confirmó además que los dispositivos ya se encuentran en la ciudad y precisó que la dependencia cuenta actualmente con 30 unidades.

“Ya existen, correcto, se cuenta con 30 objetos tipo araña, es correcto”, señaló.

Soria explicó que estos dispositivos podrán comenzar a utilizarse una vez que sean incorporados al catálogo contemplado en la Ley de Ingresos, por lo que su puesta en operación dependerá de que se cumpla con este procedimiento.

“Cuando se ingrese a la Ley de Ingresos para que pueda estar dentro del catálogo, no somos tapadera de nadie en esta administración y nuestro compromiso es con la ciudadanía”, afirmó.

Aplicación dependerá de la Ley de Ingresos

De esta manera, mientras las grúas salen de escena, las “arañas” ya esperan su turno para entrar en operación. El cambio de mecanismo queda ahora sujeto a su incorporación en la Ley de Ingresos, por lo que los automovilistas tendrán que estar atentos a las nuevas disposiciones.