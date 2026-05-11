Reynosa recuerda a madres en emotivo 10 de mayo

Familias visitaron panteones de Reynosa este Día de las Madres para honrar a sus seres queridos con flores, oraciones y recuerdos llenos de nostalgia

Con profunda espiritualidad, familias completas acudieron este 10 de mayo a los distintos panteones de Reynosa para recordar a sus seres queridos. Uno de los cementerios más visitados fue el Valle de La Paz, considerado entre los más antiguos de la ciudad.

En el lugar, el paso de los años no ha disminuido el dolor por la ausencia. Entre flores, veladoras y oraciones, las familias permanecieron junto a las tumbas de sus madres, manteniendo vivos los recuerdos de quienes ya no están físicamente.

Pablo Ramírez, quien acudió a visitar la tumba de su madre, recordó con nostalgia algunos de los momentos que compartieron en vida y aseguró que, pese al tiempo, el dolor permanece intacto.

“A ella le gustaba mucho la riñonada de cabrito, me mandaba al centro para comprarla y valía como 30 o 40 pesos en aquel tiempo, ahorita quisiera estar con ella y expresarle todo lo que siento por ella, ya tiene más de 30 años y se siente como si fuera ayer”, expresó.

Algo que llamó especialmente la atención este año fue la apertura de espacios para personas de todos los credos y religiones. En esta zona se construyó una capilla que alberga nichos funerarios y que mantiene sus puertas abiertas para iglesias de distintas denominaciones.

El objetivo es que cada familia pueda vivir su fe de acuerdo con sus creencias y encontrar un momento de recogimiento, oración y paz durante su visita al cementerio.

Juan Javier Hernández, quien también acudió a recordar a su madre, destacó las enseñanzas y valores que recibió de ella, además de los recuerdos familiares que aún conserva con cariño.

“Era algo fuerte, pero sobre todo extraño los consejos que nos daba, la guía con el ejemplo que nos brindaba, aprendimos a ser honrados, ser honestos, hoy los padres no regañan, ni llaman la atención, ni mandan, son los hijos los que están al frente de la casa, los que gobiernan, me gustaban las comidas que nos preparaba, gorditas de manteca con salsa y muchas cosas, la repostería que ella hacía”, relató.

De esta manera, el Día de las Madres se vivió con profunda nostalgia en los camposantos de Reynosa, donde los recuerdos, las emociones y la esperanza de un futuro reencuentro acompañaron a cientos de visitantes durante la jornada.

Jaime Maldonado, quien acudió a visitar las tumbas de su esposa y su nuera, señaló que esta fecha representa también un momento para agradecer el tiempo compartido y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos.

“Muchas cosas, ella estuvo mucho tiempo a mi lado y la pasamos bien, nunca hubo pleitos, nunca hubo discordia ni nada, siempre estuvimos bien, es tiempo de agradecer, la extraño mucho que esté en la casa, y ni modo, allá está en el cielo, feliz, ya sin enfermedades ni nada”, comentó.