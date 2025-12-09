Reynosa recibirá la caravana navideña más famosa del mundo

El sábado 13 de diciembre, partir de las 3:00 p.m. se implementará un operativo especial que incluirá cierres de vialidades durante el recorrido del desfile.

Reynosa se prepara para vivir una noche llena de luz, color y espíritu festivo con la llegada de la caravana navideña más famosa del mundo, programada para este sábado 13 de diciembre. El espectáculo, impulsado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Municipal, se posiciona como uno de los eventos más esperados por las familias de la frontera.

La coordinadora de Turismo, Elizabeth Garza Faz, destacó que esta celebración ha sido una tradición por más de una década en diversas ciudades y que nuevamente será un atractivo gratuito para las familias reynosenses. Señaló la importancia de acudir en comunidad para disfrutar del programa artístico de esta edición, descrito como “increíble” y pensado para convivir en un ambiente totalmente familiar.

¿Cuál será la ruta de la caravana navideña en Reynosa?

Con el objetivo de garantizar una jornada segura, a partir de las 3:00 p.m. se implementará un operativo especial que incluirá cierres de vialidades durante el recorrido del desfile. El secretario de Seguridad Pública, Geovanni Barrios Moreno, informó que el contingente iniciará en el Parque Villa Florida, avanzará por el bulevar Hidalgo y posteriormente se dirigirá hacia el Polideportivo Municipal. Se exhorta a la población a tomar precauciones y considerar rutas alternas ante la alta afluencia prevista.

Hasta ahora, se han registrado 120 empresas y familias que participarán con vehículos decorados; sin embargo, aún hay disponibilidad hasta completar los 200 espacios contemplados. Quienes deseen integrarse pueden comunicarse al teléfono 899 951 8907 o acudir directamente a las oficinas de Turismo, ubicadas en la calle Zaragoza #496.

¿Dónde será el evento final de la caravana navideña?

El cierre del evento se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal, donde desde las 6:00 p.m. tendrá lugar un festival artístico y cultural organizado por el IRCA. La regidora Silvia Carmina Rodríguez Treviño invitó a la población a disfrutar del espectáculo final y resaltó la calidad y compromiso del instituto cultural.

Asimismo, indicó que quienes prefieran evitar el bullicio del recorrido pueden llegar temprano al polideportivo para esperar la llegada del contingente en un ambiente festivo y completamente familiar. Las autoridades reiteraron su invitación a vivir esta noche de celebración comunitaria.