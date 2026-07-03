Reynosa recibirá el Noveno Encuentro Juvenil Sinfónico

Del 27 de julio al 1 de agosto, jóvenes instrumentistas de Tamaulipas y estados vecinos vivirán una semana de aprendizaje junto a destacados músicos del país

El Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA) anunció la realización del Noveno Encuentro Juvenil Sinfónico, que se llevará a cabo del 27 de julio al 1 de agosto en Reynosa, reuniendo a jóvenes instrumentistas de Tamaulipas y de estados vecinos en una semana dedicada al perfeccionamiento musical.

Como cada año, el encuentro contará con la participación de destacados integrantes de orquestas sinfónicas del país, quienes impartirán clases, ensayos y actividades de formación para fortalecer el desarrollo artístico de los nuevos talentos.

Durante seis días, los participantes tendrán la oportunidad de perfeccionar su técnica, ampliar sus conocimientos musicales y desarrollar sus habilidades interpretativas bajo la guía de reconocidos maestros, consolidando este encuentro como uno de los espacios de formación orquestal más importantes de la región.

Las actividades concluirán el 1 de agosto con un magno concierto en el Teatro Principal del Parque Cultural Reynosa, donde los jóvenes músicos presentarán el resultado del trabajo realizado durante la semana ante el público.

El IRCA informó que la inscripción al Noveno Encuentro Juvenil Sinfónico es completamente gratuita e invitó a los jóvenes instrumentistas interesados a aprovechar esta oportunidad de capacitación y convivencia artística con músicos de gran trayectoria nacional.

La directora general del IRCA, María Esther Camargo Félix, informó que en esta edición participarán maestros provenientes del estado de Jalisco, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Jalisco, quienes trabajarán durante toda la semana con jóvenes de Reynosa y de otras ciudades que ya confirmaron su asistencia.

"Del 27 de julio al 1 de agosto, tendremos aquí un grupo de maestros del estado de Jalisco, que son miembros de la Orquesta Sinfónica de Jalisco y que vienen a estar con nuestros jóvenes de orquesta y de otras ciudades que se han inscrito para estar en este noveno encuentro. Tendremos un concierto el 1 de agosto en el Teatro Principal del Parque Cultural a las ocho de la noche aquí en Reynosa. Va a ser la conclusión de toda una semana de trabajo, con un espléndido repertorio de muy buen nivel y con el excelente director Anatoli Satín, quien es director del Conservatorio de Durango y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional", expresó.