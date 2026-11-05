Reynosa recibe 225 millones de pesos por festejos de temporada

Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos impulsaron las ventas de comercios, restaurantes y florerías, además de atraer visitantes de Texas

Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos generaron una derrama económica estimada en 225 millones de pesos en Reynosa, durante el periodo comprendido del 31 de octubre al 2 de noviembre, beneficiando a diversos sectores comerciales y de servicios, informó Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de esta ciudad.

De acuerdo con las estimaciones del organismo empresarial, el Día de Muertos concentró alrededor de 135 millones de pesos, equivalentes al 60 por ciento del movimiento económico, principalmente por la compra de flores, pan de muerto, veladoras y artículos para las ofrendas. Por su parte, Halloween representó otros 90 millones de pesos, impulsados por la comercialización de disfraces, dulces, maquillaje y productos de temporada.

Entre los sectores más beneficiados destacaron restaurantes y establecimientos de entretenimiento, con 78.75 millones de pesos; comercios y supermercados, con 63 millones; así como panaderías, florerías y negocios de artículos tradicionales, con 49.5 millones de pesos. También se registró actividad en servicios turísticos y establecimientos relacionados con las visitas a los panteones.

López Hinojosa destacó que las festividades también favorecieron la llegada de visitantes del Valle de Texas, principalmente de ciudades como McAllen, Mission, Pharr y Edinburg, quienes aprovecharon estas fechas para visitar a sus familiares fallecidos en los panteones de Reynosa y participar en las actividades culturales.

“Nos damos cuenta que muchos del Valle de Texas tienen sus difuntos en los panteones de Reynosa y la actividad de turismo se activó con el evento de las Catrinas; vino gente del Valle de Texas”, comentó.

El dirigente explicó que la presencia de estos visitantes también pudo identificarse mediante el comportamiento de las operaciones en dólares registradas en los establecimientos comerciales, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.

“Nosotros nos damos cuenta porque tenemos un sensor en la percepción de dólares de los negocios de Reynosa y se reactivó la percepción de dólares. Algunos comerciantes le subieron un poquito más que en las casas de cambio, pero normalmente llegaban a la casa de cambio con pesos y ahora no, llegaron los dólares directo a los negocios”, señaló.

De acuerdo con las estimaciones de CANACO, el consumo de visitantes transfronterizos representó entre 27 y 33.75 millones de pesos, equivalente a entre el 12 y 15 por ciento de la derrama económica total.

El presidente de CANACO consideró que estas celebraciones representaron una oportunidad importante para el comercio y los prestadores de servicios de Reynosa, al combinar el consumo de las familias locales con la actividad económica generada por los visitantes del sur de Texas.