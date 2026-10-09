Reynosa proyecta puente internacional para ampliar el comercio

El edil explicó que actualmente se construye el segundo cuerpo del puente de Pharr, obra con la que se busca duplicar la capacidad de carga comercial

Ante el crecimiento del comercio y el flujo de usuarios en la frontera, Reynosa contempla la construcción de un nuevo puente internacional hacia el sector de la Ribereña, informó el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz.

El edil explicó que actualmente se construye el segundo cuerpo del puente de Pharr, obra con la que se busca duplicar la capacidad de carga comercial que cruza por esta frontera tamaulipeca, como una medida para responder al creciente movimiento de mercancías.

Peña Ortiz señaló que, a largo plazo, Reynosa también busca concretar un cruce ferroviario que permita incrementar los flujos comerciales por esta zona y ampliar las opciones de conexión con Estados Unidos.

El alcalde indicó que el proyecto ferroviario y la posibilidad de un nuevo puente por la Ribereña ya se encuentran contemplados y han sido presentados, mientras que del lado estadounidense ya existe un permiso presidencial relacionado con la nueva conexión.

De acuerdo con Peña Ortiz, el objetivo es que el nuevo puente pueda concretarse en los próximos años, aunque para ello también será necesario incrementar la infraestructura urbana de Reynosa que permita atender el mayor movimiento fronterizo.

La proyección, explicó, responde al crecimiento de la actividad comercial y a la necesidad de contar con una infraestructura fronteriza acorde con los flujos de mercancías y usuarios que diariamente utilizan esta conexión entre Reynosa y el sur de Texas.