Reynosa presenta avance de programa de Vivienda para el Bienestar

El mandatario estatal destacó que el rezago histórico de vivienda en Tamaulipas se ha venido reduciendo con los nuevos programas federales

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, realizó una visita a Reynosa, donde encabezó una asamblea informativa del Programa de Vivienda para el Bienestar que se desarrolla en Tamaulipas, iniciando su participación con un informe sobre la situación habitacional que enfrenta actualmente la entidad.

Déficit de más de 174 mil viviendas en Tamaulipas

Durante su intervención, el funcionario expuso que en Tamaulipas existe un déficit superior a 174 mil viviendas, al señalar que en el estado únicamente se producen alrededor de 7 mil 300 casas por año y que, de ese total, sólo 316 están destinadas para las personas con menores ingresos.

“En Tamaulipas hacen falta más de 174 mil viviendas, porque aquí en este estado sólo se producen al año 7 mil 300 viviendas y de esas 7 mil 300 viviendas, para los que menos ganan sólo se construyen 316”, expresó.

Meta nacional y ampliación para Tamaulipas

Posteriormente, recordó que la meta del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum es la construcción de un millón 500 mil viviendas en todo el país, y explicó que Tamaulipas inició con una meta de 30 mil casas, cifra que se incrementó de manera importante gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que ha colocado al estado como líder nacional en vivienda contratada y en proceso de construcción.

Rezago histórico y nuevas metas

Por su parte, el mandatario estatal destacó que el rezago histórico de vivienda en Tamaulipas se ha venido reduciendo con los nuevos programas federales impulsados desde la actual administración.

“Tamaulipas se había considerado que tenemos un rezago de más de 120 mil viviendas; gracias a estos programas que encabeza nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se dieron originalmente para Tamaulipas 60 mil viviendas, pero con las aplicaciones que hemos tenido ya vamos en 84 mil viviendas, 60 mil por parte de Infonavit y 24 mil a partir de la Comisión Nacional de Vivienda, que van a beneficiar a un gran número de ciudadanos tamaulipecos y tamaulipecas”, señaló.

Reducción en costos de vivienda

Octavio Romero Oropeza destacó que, con el nuevo modelo del Programa de Vivienda para el Bienestar, se logró una reducción considerable en los costos de las viviendas, que anteriormente alcanzaban un precio promedio de un millón 200 mil pesos.