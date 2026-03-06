Reynosa prepara marcha y jornada cultural por el 8M

Las actividades continuarán en la Plaza Niños Héroes, donde se desarrollará un espacio cultural abierto a la participación de mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos feministas y organizaciones civiles de Reynosa alistan una jornada conmemorativa que incluirá una marcha pacífica por calles de la zona centro y un encuentro cultural abierto a la ciudadanía.

Colectivos buscan visibilizar problemáticas de las mujeres

Leticia Guerrero, presidenta de la Fundación Libélulas de Esperanza, informó que esta movilización tiene como objetivo visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres y fortalecer los lazos de apoyo entre los distintos colectivos que participarán en la actividad.

Explicó que, tras el recorrido por el primer cuadro de la ciudad, las actividades continuarán en la Plaza Niños Héroes, donde a partir de las tres de la tarde se desarrollará un espacio cultural abierto a la participación de mujeres y de la ciudadanía en general.

Plaza Niños Héroes será sede del encuentro cultural

Durante este encuentro habrá lectura de libros, narración de historias, música y la oportunidad de compartir experiencias personales, además de la participación de emprendedoras que ofrecerán productos y alimentos, así como la presencia de una casa editorial que promoverá la lectura.

Leticia Guerrero destacó que el evento está diseñado como un foro abierto en el que cualquier persona podrá participar a través del arte y la cultura, al señalar que se busca crear un ambiente de expresión y convivencia.

Leticia Guerrero. Presidenta de la Fundación Libélulas de Esperanza.

“En esta ocasión nos reuniremos en la plaza Niños Héroes, a partir de las tres de la tarde, va a haber oportunidad para aquellos que quieran ir a leer un libro, contar algún cuento, contar alguna experiencia que hayan vivido, será un foro abierto, va a haber emprendedores, mujeres, sobre todo porque estamos invitando a mujeres vendedoras que puedan ir a ofertar sus productos, comida, van a estar por ahí una casa editorial que va a estar también compartiendo lecturas, quien quiera ir a cantar, todo lo de cultura, porque será un espacio abierto para que puedan ahí las mujeres a través del arte expresar”.

La jornada concluirá con un abrazo colectivo entre las participantes, como un gesto simbólico para reforzar el mensaje de unidad, solidaridad y acompañamiento entre mujeres.