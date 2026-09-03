Reynosa pide frente común contra extorsión en la frontera

Indicó que el problema también impacta a municipios como Matamoros y Nuevo Laredo, por lo que consideró necesario reforzar las acciones para atender este delito

Luego del segundo informe de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, señaló que todavía existen tareas pendientes en materia de seguridad, particularmente para combatir la extorsión que afecta a ciudadanos, familias y comercios de la frontera de Tamaulipas.

Indicó que el problema también impacta a municipios como Matamoros y Nuevo Laredo, por lo que consideró necesario reforzar las acciones para atender este delito.

Peña Ortiz explicó que, mientras algunas actividades ilícitas como el tráfico de personas, huachicol, contrabando y drogas han reducido sus ingresos debido a una mayor vigilancia en las aduanas, los grupos delictivos han buscado nuevas fuentes de financiamiento.

En este escenario, dijo, la extorsión se ha convertido en una de las principales actividades generadoras de recursos para el crimen organizado.

“En la última visita, estuvimos hablando sobre el tema de las extorsiones que se están viviendo con la ciudadanía, los comercios, esperemos que eso también se atienda próximamente”, señaló el presidente municipal, al advertir que esta problemática ya está afectando de manera importante a diferentes ciudades de la frontera.

Plantean un frente común contra la extorsión

El alcalde agregó que la situación es particularmente preocupante en Matamoros, donde aseguró que existe una fuerte incidencia de extorsiones, además de los casos que se presentan en Nuevo Laredo y Reynosa. Ante este panorama, planteó la necesidad de establecer una estrategia conjunta entre los municipios fronterizos para hacer frente al delito.

“Lo que buscamos es hacer un frente común en toda la frontera para que se pueda atender esta problemática social”, comentó Peña Ortiz, quien consideró que la coordinación entre las autoridades de las distintas ciudades será fundamental para evitar que la extorsión continúe creciendo.

Grupos delictivos buscan nuevas fuentes de ingresos

El presidente municipal sostuvo que el reforzamiento de los controles en la frontera y en las aduanas ha reducido de manera significativa los recursos provenientes de otras actividades delictivas, situación que, de acuerdo con su planteamiento, ha llevado a los grupos criminales a darle mayor importancia a la extorsión como fuente de ingresos.

“Como los recursos en esos rubros se han reducido de manera significante, porque se ha puesto mucha atención en las aduanas, obviamente la extorsión se ha convertido en un gran ingreso para el crimen organizado”, expresó.

Peña Ortiz reconoció los avances alcanzados por el Gobierno Federal en materia de seguridad, pero insistió en que la extorsión continúa siendo uno de los principales pendientes en la frontera tamaulipeca, debido a que afecta tanto la actividad económica de los comercios como la tranquilidad de las familias en sus propios hogares.