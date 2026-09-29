Reynosa ofrece subsidio de hasta 80% en adeudos de agua

El programa también representa un beneficio para la ciudad, ya que al lograr que más usuarios se regularicen, se genera un mayor flujo de recursos

Con el objetivo de ayudar a las familias de Reynosa a regularizar sus adeudos históricos de agua y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos para mejorar los servicios públicos, el Ayuntamiento mantiene un programa de subsidio que permite cubrir hasta el 80 por ciento de las cuentas pendientes ante la COMAPA.

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, explicó que este apoyo busca que las familias aprovechen el beneficio para ponerse al corriente y reducir de manera importante el monto de sus adeudos acumulados.

Regularización permitirá aumentar ingresos para COMAPA

El programa también representa un beneficio para la ciudad, ya que al lograr que más usuarios se regularicen, se genera un mayor flujo de recursos mediante el pago de los recibos posteriores. De esta manera, el organismo operador puede contar con mayores ingresos para atender necesidades prioritarias como la reparación de fugas y problemas de drenaje en distintos sectores de Reynosa.

“Tenemos el subsidio de agua para que se quieran regularizar, les pagamos desde el municipio su cuenta de COMAPA hasta el 80 por ciento de lo que deban de agua se los paga el municipio para que ustedes puedan salir beneficiados con este gran apoyo”, explicó el alcalde.

Alcalde llama a familias a aprovechar el subsidio

Peña Ortiz llamó a las familias con adeudos a aprovechar este beneficio y regularizar sus cuentas, al señalar que el objetivo también es que la ciudad pueda disponer de mayores recursos para atender las necesidades de infraestructura hidráulica.

“Así que aprovéchenlo, regularícense y ayúdenos a que en Reynosa podamos tener más dinero disponible para arreglar más fugas y drenajes en toda la ciudad”, afirmó.

Con este programa, el Ayuntamiento busca convertir parte de los adeudos históricos en cuentas regularizadas, generando al mismo tiempo un flujo constante de recursos que permita fortalecer la atención de fugas, drenajes y otros servicios relacionados con la infraestructura hidráulica de Reynosa.