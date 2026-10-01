Reynosa ofrece instalaciones para la Olimpiada Nacional

Reconoció que los recientes acontecimientos violentos registrados dentro del Polideportivo pueden afectar la imagen de Reynosa

Luego de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte anunciara que Tamaulipas se encuentra entre los estados que serán sede de la fase final de la Olimpiada Nacional del próximo año, Reynosa levantó la mano para buscar ser considerada como una de las ciudades anfitrionas de estas competencias deportivas.

El director del Instituto Municipal del Deporte en Reynosa, Saúl Soto, señaló que la ciudad mantiene las puertas abiertas para recibir a delegaciones de otros estados y que existe disposición para poner sus instalaciones a disposición de los competidores.

Sin embargo, reconoció que los recientes acontecimientos violentos registrados dentro del Polideportivo pueden afectar la imagen de Reynosa y generar preocupación entre las delegaciones que pudieran acudir a la ciudad.

Incidentes podrían afectar la imagen de Reynosa

Soto subrayó que este tipo de comportamientos no representa a los habitantes de Reynosa, quienes, afirmó, han demostrado en otros eventos que saben recibir y arropar a los visitantes.

“Nosotros alzamos la mano para que nuestras instalaciones pudieran recibirlos o apoyarlos a ellos con algunas delegaciones para que puedan jugar; estamos siempre con los brazos abiertos, pero vuelvo a lo mismo, ese tipo de situaciones a veces no nos ayudan”, señaló.

Buscan atraer torneo de básquetbol en silla de ruedas

El funcionario agregó que estos incidentes terminan marcando nuevamente a la ciudad con un estigma que se busca dejar atrás, pese al trabajo que se realiza para atraer competencias deportivas.

Como parte de estos esfuerzos, informó que ya existen pláticas para que en noviembre pueda realizarse en Reynosa un encuentro de un centro estadounidense de básquetbol en silla de ruedas. “Estamos en pláticas y queremos tenerlo aquí”, puntualizó.