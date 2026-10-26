Reynosa ofrece descuentos para regularizar adeudos del predial

Este mecanismo permite que, conforme a las disposiciones legales aplicables, los propietarios con adeudos mayores a cinco años puedan regularizarse

El Gobierno Municipal de Reynosa mantiene vigentes dos programas para facilitar que los propietarios regularicen sus adeudos del impuesto predial: el procedimiento de quinquenio y el descuento del 100% en recargos, beneficios disponibles hasta el próximo 31 de diciembre.

Esmeralda Chimal Navarrete, secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal, invitó a los contribuyentes que acumulan varios años de adeudo o que nunca han pagado este impuesto a acudir a las oficinas de Predial y Catastro para conocer las alternativas disponibles.

“Todos aquellos que deben seis, siete, ocho o diez años, o que nunca han pagado el predial, pueden acercarse a la oficina de Predial y Catastro, donde tenemos un procedimiento de quinquenio”, explicó la funcionaria.

¿Cómo funciona el procedimiento de quinquenio en Reynosa?

Detalló que este mecanismo permite que, conforme a las disposiciones legales aplicables, los propietarios con adeudos mayores a cinco años puedan regularizarse pagando únicamente los últimos cinco años. Además, aclaró que el trámite es gratuito y puede realizarlo el dueño del predio o algún familiar.

“Hay que recordar que este proceso de quinquenio no tiene ningún costo; nada más tienen que acercarse. Nadie les debe cobrar por este procedimiento”, advirtió Chimal Navarrete.

Ofrecen descuento del 100% en recargos del predial

Respecto al segundo beneficio, la secretaria de Finanzas informó que los contribuyentes también pueden acceder a la condonación del 100% de los recargos, lo que representa una oportunidad para disminuir sus adeudos y ponerse al corriente.

“Tenemos el descuento del 100% en recargos. Quienes tienen adeudos de dos, tres, cuatro o cinco años pueden consultar su recibo actualizado y conocer cuánto deben sin esos recargos”, señaló.

La funcionaria agregó que los ciudadanos pueden consultar el monto de su deuda en la plataforma municipal de cobro, ingresando únicamente su número de predial, mientras que los pagos con este beneficio podrán realizarse hasta el 31 de diciembre.

Chimal Navarrete exhortó a los propietarios a aprovechar ambos programas y acudir a las cajas municipales para regularizar sus cuentas, evitar que los adeudos continúen acumulándose y brindar mayor certeza jurídica a su patrimonio.