Reynosa mantiene vigilancia ante nuevas lluvias en la región

El funcionario también pidió poner especial atención en algunos sectores que presentaron afectaciones durante las lluvias del fin de semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informó que durante las lluvias del pasado fin de semana sólo se registraron incidentes menores y no hubo llamados de emergencia relacionados con rescates. Sin embargo, las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en la región.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil y Bomberos, señaló que se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas, debido a la posibilidad de que se desarrolle un sistema tropical en el Golfo de México.

“Seguimos con un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas; existe la posibilidad de formación de un ciclo tropical en lo que es el Golfo de México y se está monitoreando”, comentó.

Piden precaución en sectores afectados por las lluvias

El funcionario también pidió poner especial atención en algunos sectores que presentaron afectaciones durante las lluvias del fin de semana y recomendó evitar circular por estos puntos durante y después de las precipitaciones.

“En colonias como la calle 20 de la colonia Almaguer, la avenida La Joya, lo que es el ingreso a Jarachina Sur”, indicó Lam Cantú al mencionar algunos de los sitios que requieren mayor precaución.

Prevén más lluvias y descenso de temperaturas en Reynosa

Respecto al pronóstico para los próximos días, el coordinador de Protección Civil explicó que todavía existe posibilidad de lluvia, aunque en menor intensidad que la registrada durante el fin de semana.

“Un 70 por ciento de probabilidad de lluvia y todavía existe el pronóstico de precipitación en estos próximos dos días; sin embargo, ya esta probabilidad es mucho menor a la que tuvimos el fin de semana”, explicó.

Añadió que también se espera un descenso en las temperaturas, con registros que podrían oscilar entre los 20 y 23 grados centígrados, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.