Reynosa mantiene testamentos a 3 mil pesos durante octubre

Especialistas en la materia recuerdan que el testamento no solamente permite establecer qué ocurrirá con casas, terrenos o bienes de gran valor

Desde hace varios años, septiembre es considerado en México como el Mes del Testamento, una campaña que busca crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de contar con este documento y evitar problemas familiares después del fallecimiento.

Mantienen durante octubre el costo especial del testamento en Reynosa

Como parte de esta campaña, las notarías públicas establecieron un costo especial de 3 mil pesos por el trámite del testamento, una tarifa que ahora se mantendrá durante octubre en las notarías de la zona de Reynosa, con el propósito de que más personas puedan aprovechar esta oportunidad.

El testamento también puede incluir bienes de menor valor económico

Especialistas en la materia recuerdan que el testamento no solamente permite establecer qué ocurrirá con casas, terrenos o bienes de gran valor.

También pueden incluirse joyas, muebles, ropa y cualquier otro artículo, independientemente de su valor económico.

La importancia de dejar estas disposiciones por escrito radica en evitar conflictos y trámites innecesarios entre familiares al momento del fallecimiento.

Por ello, la campaña se prolonga durante octubre, buscando que más ciudadanos aprovechen el costo especial y dejen definida la disposición de sus bienes.