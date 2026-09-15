Reynosa mantiene operativo de limpieza y advierte multas

El alcalde también advirtió que existen multas por la disposición inadecuada de residuos, por lo que el área de Ecología dará seguimiento a los casos

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, confirmó que continúa el programa Acción y Conciencia en diferentes colonias de la ciudad, con trabajos enfocados en retirar basura y escombro que son depositados de manera irregular en calles, terrenos baldíos y otros espacios públicos.

El edil explicó que las cuadrillas permanecen en cada sector hasta atender las peticiones de los vecinos, por lo que los trabajos pueden extenderse entre una semana y 10 días, dependiendo de la cantidad de basura, escombro y contaminación que encuentren en la zona.

“Hasta que se arregle el tema, hasta que se cumplen todas las peticiones de los vecinos, y generalmente se tardan una semana o 10 días, dependiendo del sector y también de la contaminación que haya”, señaló el alcalde, quien destacó que uno de los problemas más recurrentes es el depósito de escombro en calles de terracería y terrenos baldíos.

Retirarán escombro depositado de manera irregular

Peña Ortiz explicó que algunas personas utilizan este material para intentar cubrir baches o hundimientos, aunque esta práctica no representa una solución adecuada y puede generar mayores problemas. Incluso, durante los recorridos se han detectado sectores donde los vecinos han reportado que continúa el depósito irregular de escombro.

“Todo el escombro que alguien fue y tiró se va a tener que levantar y llevárselo”, indicó el presidente municipal, al señalar que el Ayuntamiento continuará retirando estos residuos para mejorar las condiciones de las colonias.

Aplicarán multas por disposición inadecuada de residuos

El alcalde también advirtió que existen multas por la disposición inadecuada de residuos, por lo que el área de Ecología dará seguimiento a los casos y aplicará las sanciones correspondientes a quienes sean identificados como responsables.

Con el programa Acción y Conciencia, el Ayuntamiento busca no solamente retirar la basura y el escombro acumulado, sino también frenar una práctica que afecta la imagen urbana y puede complicar las condiciones de las calles, por lo que se mantiene el llamado a la ciudadanía a disponer correctamente de sus residuos y evitar sanciones.