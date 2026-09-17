Reynosa mantiene festejos patrios con desfile militar

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó la respuesta de la ciudadanía y la participación de Yuridia en la celebración

La Secretaría de la Defensa Nacional, con cabecera en Reynosa, encabezó el desfile conmemorativo del 16 de septiembre, en el que participaron cientos de estudiantes de diferentes niveles educativos. Las familias se dieron cita desde temprana hora para continuar con los festejos de Independencia. A nombre del comandante de la Octava Zona Militar, un elemento del Ejército dio el parte informativo y confirmó saldo blanco.

De acuerdo con el parte militar, en el desfile participaron un estandarte de guerra, seis banderas monumentales, 20 banderas, 90 elementos en 10 vehículos del Ejército Mexicano, además de 46 elementos del Servicio Militar Nacional. También participaron 30 elementos en seis vehículos de la Guardia Nacional, así como 2 mil 645 integrantes de instituciones educativas y elementos de Seguridad Pública de Reynosa.

“Desfiló ante la ciudadanía de Reynosa un estandarte de guerra, seis banderas monumentales, 20 banderas, 90 elementos en 10 vehículos del Ejército Mexicano, así como 46 elementos del Servicio Militar Nacional, 30 elementos en seis vehículos de la Guardia Nacional, así como 2 mil 645 integrantes de escuelas y Seguridad Pública de la ciudad de Reynosa, sin novedad”, se informó en el parte militar.

La noche del 15 de septiembre reunió a miles de personas, no solamente de Reynosa, sino también de Matamoros, Río Bravo, municipios de la Ribereña y del Valle de Texas, quienes acudieron atraídos en buena medida por el espectáculo de la cantante Yuridia. La concentración fue considerada por las autoridades municipales como una de las más numerosas durante los festejos patrios en la ciudad.

El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó la respuesta de la ciudadanía y la participación de Yuridia en la celebración.

“Lo hicimos de la mano de Yuridia, que dio un excelente espectáculo al que vinieron miles y miles de personas a disfrutar. Yo creo que ha sido uno de los 16 de septiembre más llenos que hemos tenido. Todavía no tenemos el conteo final, porque estamos viendo imágenes del dron”, señaló.

El alcalde agregó que la respuesta registrada durante la celebración también plantea la posibilidad de fortalecer las actividades nocturnas en Reynosa, un tema que, dijo, ya se analiza de manera coordinada con las instituciones encargadas de la seguridad.

En este sentido, explicó que la intención es generar condiciones para que la población pueda disfrutar de actividades y espectáculos durante la noche, con el acompañamiento de las corporaciones de seguridad.

“Queremos normalizar la vida nocturna, la verdad que sin ningún contratiempo, y lo hacemos de la mano de las fuerzas de seguridad, de la Fiscalía General de la República, que también nos acompañó el día de hoy, y de la Sedena”, afirmó Peña Ortiz.

Los festejos patrios en Reynosa concluyeron así con una amplia participación ciudadana, tanto en la ceremonia del Grito como en el desfile conmemorativo, además de la presencia de las fuerzas armadas, instituciones educativas y corporaciones de seguridad.