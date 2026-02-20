Reynosa mantiene cero casos de sarampión gracias a vacunación

La jefa del distrito, Iliana Villarreal Cantú, explicó que recientemente se registró un caso sospechoso; sin embargo, fue descartado gracias a los estudios

La ciudad de Reynosa se mantiene sin casos confirmados de sarampión, gracias a la atención oportuna y a la implementación de jornadas médicas intensivas, informó el Distrito de Bienestar para la Salud Número 4, que actualmente trabaja de manera coordinada con diversas instituciones de salud.

La jefa del distrito, Iliana Villarreal Cantú, explicó que recientemente se registró un caso sospechoso; sin embargo, fue descartado tras los estudios correspondientes, por lo que hasta el momento la ciudad continúa sin contagios confirmados.

“En Reynosa ahorita estamos con cero casos de sarampión; sí tuvimos un caso sospechoso hace unas semanas, pero se descartó y los estudios salieron negativos; hasta la fecha seguimos trabajando con el equipo de epidemiología, capacitando a todo el personal médico de las instituciones privadas y estamos trabajando de manera preventiva”, señaló.

De forma paralela, destacó que la respuesta de la población ha sido positiva, ya que un número importante de personas ha acudido a los módulos de vacunación habilitados en la ciudad, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en la cobertura.

Asimismo, se informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha facilitado sus instalaciones para reforzar estas acciones, por lo que este viernes el gimnasio universitario ubicado sobre el bulevar del Maestro será sede de una nueva jornada de vacunación.

“Aproximadamente llevamos unas 5,500 dosis entre varias vacunas; de puro SR y SRP llevamos 4 mil, el resto corresponde a esquemas como neumococo, influenza y TDPA, entre otras, principalmente para niñas y niños de cuatro años; pero ahorita, de puro SR y SRP llevamos 4 mil dosis hasta el día de hoy”, detalló la funcionaria.

Finalmente, la responsable de la campaña aclaró que la vacunación se aplica desde los seis meses de edad y hasta los 49 años, e hizo un llamado a la población adulta que no recuerde si cuenta con la vacuna contra el sarampión, para que acuda a recibirla.