Reynosa insiste en reforzar inversión para reducir choques

El presidente municipal abrió la posibilidad de que los infractores realicen servicio público comunitario, con el objetivo de contribuir a la seguridad

Durante la entrega de 14 nuevas patrullas para la Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó la importancia de seguir invirtiendo para reducir los índices de choques y mortalidad vial.

Objetivo de la inversión en seguridad vial

El presidente municipal señaló que la inversión busca disminuir accidentes y fallecimientos en las vialidades de Reynosa, reforzando la seguridad de los ciudadanos tras recientes hechos viales.

Servicio comunitario para infractores

Peña Ortiz abrió la posibilidad de que los infractores realicen servicio público comunitario, con el objetivo de contribuir a la seguridad y protección de la población.

Funciones ampliadas de Tránsito y Vialidad

Los oficiales de Tránsito y Vialidad también participarán en prevención de infracciones, apoyo a ecología, protección civil y movilidad urbana, fortaleciendo la seguridad integral de Reynosa.

El alcalde enfatizó que los oficiales deben ser respetados y que su labor es clave para garantizar una ciudad más segura y organizada en todos los ámbitos operativos.