Reynosa impulsa eventos para reactivar su vida nocturna local

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó que durante los últimos días se han realizado actividades con una importante asistencia de ciudadanos

El Gobierno Municipal de Reynosa busca reactivar la vida nocturna mediante la organización de eventos deportivos, culturales y artísticos que atraigan a las familias, promuevan la convivencia y generen mayor movimiento económico en los negocios locales.

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó que durante los últimos días se han realizado actividades con una importante asistencia de ciudadanos, tanto en el Polideportivo como en la Rotonda, donde se concentraron numerosas personas para disfrutar de los eventos programados.

Al referirse a la respuesta de la población, el presidente municipal reconoció que ambos espacios registraron una considerable afluencia, aunque también hubo algunos comportamientos inadecuados durante las actividades, por lo que confió en que los asistentes mantengan una conducta más tranquila.

Ofrecen actividades durante toda la semana

El edil explicó que el municipio cuenta con una agenda permanente de actividades a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), la Secretaría de Desarrollo Económico y otras dependencias municipales, con opciones de entretenimiento disponibles durante toda la semana.

“Siempre tenemos en el IRCA, en la Secretaría de Desarrollo Económico, bastantes eventos disponibles toda la semana para que la gente pueda venir a disfrutar con sus familias”, señaló Peña Ortiz, al invitar a la ciudadanía a consultar la cartelera de actividades.

Explicó que estas acciones también tienen un propósito económico, ya que la realización de eventos y la concentración de visitantes en distintos espacios de la ciudad favorecen la actividad comercial, particularmente en restaurantes, establecimientos y negocios que buscan incrementar sus ventas.

Asimismo, adelantó que en las próximas semanas se llevará a cabo la Expo Feria Reynosa, que formará parte de la programación de actividades deportivas y artísticas que se preparan para ofrecer más alternativas de esparcimiento a la población.

“En un par de semanas ya tendremos la Feria de Reynosa y siempre tendremos muchos eventos deportivos y artísticos”, comentó el alcalde al referirse a los próximos atractivos que se contemplan para la ciudad.

Alcalde pide evitar conducir después de consumir alcohol

Por otra parte, al hablar sobre el saldo de las recientes actividades, Peña Ortiz reconoció que se registraron varios accidentes automovilísticos y manifestó su preocupación por la presencia de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

“Tenemos varios choques, hay gente que anda tomada detrás del volante, así que traten de ser responsables con eso”, advirtió, al hacer un llamado a los automovilistas para evitar conducir después de consumir bebidas alcohólicas.

El presidente municipal reiteró la invitación a las familias para participar en las actividades que se organizan durante la semana, con la intención de mantener espacios de convivencia, impulsar la vida nocturna y generar oportunidades para el comercio local, sin descuidar la seguridad y la responsabilidad ciudadana.