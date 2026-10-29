Reynosa honra a sus difuntos con monumental altar de muertos

Esto con el propósito de mantener viva esta tradición mexicana e invitar a las familias a recordar con cariño a sus seres queridos que han fallecido

La Presidencia Municipal de Reynosa prepara, como cada año, un monumental altar de muertos en la plaza principal, con el propósito de mantener viva esta tradición mexicana e invitar a las familias a recordar con cariño a sus seres queridos que han fallecido.

La ofrenda estará decorada con cientos de elementos tradicionales del Día de Muertos, además de fotografías enviadas por ciudadanos, que fueron impresas para colocarse en este espacio dedicado a honrar la memoria de quienes ya no están.

El altar se encuentra frente a la Presidencia Municipal y la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Con esta iniciativa, se busca preservar las costumbres mexicanas entre las nuevas generaciones, especialmente en la zona fronteriza, donde la influencia de otras tradiciones culturales representa un reto para mantener vivas las celebraciones nacionales.

Como parte de la decoración, también destaca una enorme figura de la Catrina, uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, que complementa esta ofrenda colectiva y convierte a la plaza principal en un punto de encuentro para recordar, compartir y celebrar la memoria de los seres queridos.