Reynosa fortalece su conectividad con vuelo diario a Guadalajara

El Aeropuerto Internacional de Reynosa busca consolidar el vuelo diario a Guadalajara como paso previo para sumar nuevas rutas aéreas

El Aeropuerto Internacional de Reynosa mantiene como prioridad consolidar las rutas aéreas que recientemente comenzaron a operar, entre ellas el vuelo diario hacia Guadalajara, con el objetivo de fortalecer la conectividad de la ciudad y generar las condiciones para atraer nuevas opciones de viaje.

Abelardo Muñoz Martín, director de Desarrollo de Aviación del aeropuerto, explicó que actualmente los esfuerzos están enfocados en lograr que estos nuevos destinos tengan un buen desempeño y alcancen una operación sólida antes de buscar la apertura de más rutas.

El directivo señaló que existe interés en continuar trabajando para ampliar la oferta aérea; sin embargo, indicó que primero es necesario demostrar a las aerolíneas que Reynosa cuenta con un mercado suficiente y una demanda constante de pasajeros.

¿Cuál es la prioridad del Aeropuerto Internacional de Reynosa?

“Sin duda, siempre vamos a estar trabajando para abrir nuevas rutas, abrir más, pero ahorita nuestro enfoque y nuestra prioridad es consolidar estas rutas y asegurar que le vaya muy bien, también seguir consolidando y madurando las rutas que ya operan desde este aeropuerto”, declaró.

Muñoz Martín destacó que la temporada vacacional representa una oportunidad para incrementar el número de usuarios y fortalecer la operación de los vuelos actuales, lo que permitiría que más compañías aéreas volteen hacia Reynosa.

Consolidación de rutas para impulsar nuevos destinos

Explicó que la consolidación de estas conexiones será un factor clave para que en el futuro puedan incorporarse nuevos destinos nacionales e internacionales que amplíen las alternativas de movilidad para la región.