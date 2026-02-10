Reynosa exige justicia por muerte de niña por presunta golpiza

Una niña de seis años murió en el IMSS presuntamente tras ser agredida por su padre; sus hermanos siguen hospitalizados y el sospechoso fue detenido

La ciudad de Reynosa vive momentos de consternación e indignación tras la muerte de una niña de seis años, ocurrida el domingo 8 de febrero en el Hospital General de Zona No. 15 del IMSS, donde era atendida por lesiones graves.

De acuerdo con información preliminar, la menor habría sido víctima de una agresión física presuntamente perpetrada por su padre. Pese a los esfuerzos médicos, la niña perdió la vida horas después de su ingreso al nosocomio.

Sus dos hermanitos, de nueve meses y cuatro años de edad, también fueron hospitalizados y permanecen bajo atención médica. Autoridades informaron que el presunto responsable fue detenido y que, al momento de su arresto, presentaba aparentes signos de intoxicación.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales.

El caso ha generado una fuerte reacción social, ya que se trata del segundo hecho similar registrado en menos de un año en la ciudad, lo que ha llevado a ciudadanos y colectivos a exigir justicia y mayores acciones para prevenir la violencia contra menores.