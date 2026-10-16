Reynosa da apoyo de $10,000 pesos a familias con desaparecidos

Este apoyo económico busca ayudar a quienes enfrentan la desaparición de un familiar y necesitan recursos para mantener sus recorridos y actividades de búsqueda

Con el propósito de respaldar a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, el Gobierno Municipal de Reynosa otorga becas anuales de 10 mil pesos, destinadas a cubrir gastos de gasolina e insumos menores necesarios para continuar las labores de búsqueda en campo.

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz explicó que este apoyo económico busca ayudar a quienes enfrentan la desaparición de un familiar y necesitan recursos para mantener sus recorridos y actividades de búsqueda.

“Se da un incentivo económico, un apoyo a todas aquellas personas que han perdido un ser querido y que se encuentre desaparecido, para que pueda continuar su búsqueda”, señaló el presidente municipal.

El edil reconoció que se trata de una problemática compleja en Reynosa y Tamaulipas, donde miles de personas permanecen desaparecidas desde hace 15 o 20 años, situación que mantiene a numerosas familias en la incertidumbre.

“Lo que buscamos es que no se pierda esa esperanza de que sigan luchando, sigan buscando para que puedan reencontrarse con sus seres queridos”, expresó Peña Ortiz.

El programa contempla un apoyo anual de 10 mil pesos, distribuido en dos dispersiones, para contribuir a los gastos que enfrentan las familias durante las jornadas de búsqueda. Actualmente, 510 familias reciben este beneficio.

El alcalde indicó que todavía hay espacios disponibles para incorporar a más beneficiarios, con el objetivo de ampliar el respaldo a quienes continúan buscando a sus seres queridos y requieren apoyo económico para mantener estas labores.