Aseguran que no se tienen dificultades para cubrir la demanda de agua y que existe disponibilidad suficiente para atender las necesidades del uso público

La demanda de agua potable en Reynosa ha disminuido alrededor de un 10 por ciento debido al cambio de estación y al descenso de las temperaturas, lo que ha permitido mejorar las condiciones de operación y garantizar el abastecimiento para el uso público urbano.

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Felipe Chiw Vega, aseguró que actualmente la ciudad cuenta con suficiente disponibilidad del recurso y no enfrenta problemas para atender las necesidades de la población.

“Tenemos agua suficiente para el uso público urbano, no tenemos ningún problema”, afirmó el funcionario, quien destacó que se ha fortalecido la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que también ha contribuido a mejorar el funcionamiento del organismo operador.

Disminuye consumo de agua por cambio de temporada

Explicó que la reducción de aproximadamente un 10 por ciento en la demanda está relacionada con las condiciones climatológicas, ya que durante los meses de temperaturas elevadas aumenta considerablemente el consumo en los hogares, mientras que con la llegada de una temporada más fresca disminuye la utilización del recurso.

Chiw Vega señaló que actualmente mantienen una mejor comunicación y coordinación con las instancias federales para trabajar en las acciones que permitan garantizar el suministro de agua potable a las familias reynosenses.

COMAPA descarta problemas de abastecimiento en Reynosa

Asimismo, indicó que la disminución del consumo representa un escenario favorable para la ciudad, luego de los periodos de mayor exigencia durante la temporada de calor, por lo que continúan trabajando para mantener las condiciones de abastecimiento.

El gerente de COMAPA reiteró que, hasta el momento, no se tienen dificultades para cubrir la demanda de agua en Reynosa y que existe disponibilidad suficiente para atender las necesidades del uso público urbano.