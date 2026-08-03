Reynosa conmemora Semana Mundial de la Lactancia Materna

En esta semana también se pondrá sobre la mesa la necesidad de normalizar la lactancia materna en los espacios públicos e impulsar una mayor infraestructura

Del 1 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna para proteger, promover y respaldar el derecho de las mujeres a amamantar. En Reynosa, la Liga de la Leche Intercultural participa con actividades de acompañamiento e información dirigidas a madres lactantes.

La asesora de lactancia de la organización, Reyna Patiño, explicó que el objetivo es brindar orientación durante todo el proceso de la lactancia, ayudando a las madres a resolver dudas y derribar mitos que aún persisten en torno a esta práctica.

"Como asesoras, te vamos llevando toda la información que necesitas porque en el camino vas presentando retos de la lactancia o mitos que a veces te vienen hablando las abuelitas de que el pecho debe doler y que es normal, y no, claro que no. La lactancia, aparte de ser un alimento, es un acto de amor, así que no te debe de doler nada y es por eso que nosotras estamos como asesoras para acompañarte", señaló.

Durante esta semana también se pondrá sobre la mesa la necesidad de normalizar la lactancia materna en los espacios públicos y de impulsar una mayor infraestructura para las madres lactantes en Tamaulipas, donde todavía son escasas las salas o cabinas de lactancia, a diferencia de otros estados como Nuevo León.

"Aquí en Reynosa todavía hay mucho que trabajar. En Tampico hemos notado que ya hay cabinas de lactancia, lo que nos enorgullece como tamaulipecos. Incluso se encuentran hasta en la orilla del mar, para que las mamás que están de vacaciones tengan un lugar seguro donde amamantar. Pero también el área segura debería ser toda la sociedad; debemos hacer conciencia de que la lactancia es un acto muy natural, hecho con mucho amor", expresó.

Especialistas y madres participarán en actividades para promover apoyo a la lactancia materna

Como parte de la conmemoración, especialistas en salud y madres lactantes participarán en diversas actividades que se desarrollarán en distintos sectores de Reynosa para promover una cultura de respeto y apoyo hacia la lactancia materna.

Reyna Patiño invitó a las madres interesadas a acercarse a la Liga de la Leche Intercultural, ya sea a través de sus redes sociales o en las pláticas que realizan el último sábado de cada mes en el Hospital de PEMEX, donde ofrecen orientación gratuita y acompañamiento a quienes desean conocer más sobre este proceso.