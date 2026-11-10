Reynosa cierra registro de becas de titulación el 15 de noviembre

El funcionario explicó que, por el cierre del ejercicio fiscal, los programas de becas deberán suspender temporalmente sus inscripciones

El secretario de Desarrollo Social de Reynosa, Hugo Chávez, hizo un llamado a estudiantes y ciudadanos interesados en obtener una beca de titulación para que acudan cuanto antes a realizar su trámite, debido a que quedan pocos espacios disponibles y el registro concluirá el próximo 15 de noviembre.

El registro de becas de titulación cierra el 15 de noviembre

El funcionario explicó que, por el cierre del ejercicio fiscal, los programas de becas deberán suspender temporalmente sus inscripciones y se reanudarán hasta el próximo año, por lo que pidió a los interesados aprovechar los últimos días de la convocatoria.

“Ahorita estamos invitando a la ciudadanía a que se acerque, es importante que vayan porque ya nos quedan pocos espacios de las becas. Tenemos hasta el día 15 de noviembre para cerrar lo que son las becas de titulación”, informó Hugo Chávez.

Habrá puntos de atención en distintos sectores de Reynosa

Señaló que existe una buena respuesta de la población y que continuarán instalando puntos de atención en distintos sectores de Reynosa, principalmente en colonias con mayor concentración de habitantes, para facilitar el registro de los solicitantes.

“Vamos a tratar de ver en qué colonias, a lo mejor en la Juárez, y en qué puntos vamos a hacerlo, pero por lo regular vamos a lugares que abarquen colonias grandes de Reynosa”, explicó.

Reiteró que es importante que los interesados no dejen pasar esta oportunidad, ya que los registros deberán concluir para cerrar el ejercicio fiscal y los programas se reanudarán hasta el próximo año.