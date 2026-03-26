Reynosa celebra su origen con jornada juvenil en Reynosa Díaz

En el 277 aniversario, autoridades llevarán programas, convivencia y actividades para fortalecer identidad y arraigo entre jóvenes

En el marco del 277 aniversario de la fundación de Reynosa, la Dirección de Atención a la Juventud anunció que este viernes se trasladará al municipio de Reynosa Díaz, sitio donde se originó la ciudad, con el objetivo de brindar atención directa a jóvenes de la comunidad.

La directora de Atención a la Juventud en Reynosa, Karla González Sánchez, explicó que esta actividad también busca fortalecer la identidad entre la población juvenil.

“La Dirección de Atención a la Juventud acude el día viernes al ejido Reynosa Díaz, justamente para hacer un pequeño convivio con los jóvenes que ahí habitan y reforzar el sentido de pertenencia y el arraigo a nuestras raíces, y de esta manera poder festejar la instalación de nuestra ciudad en su 277 aniversario”, expresó.

Durante las primeras horas de la mañana, el personal de la dependencia acercará diversos programas de apoyo social para atender las necesidades de los jóvenes en esta zona.

González Sánchez detalló que actualmente se encuentran activos distintos programas enfocados en este sector.

“Ahorita tenemos en curso la beca del programa Jóvenes Adictos, conocido como ‘Tazo Dorado’, que es un servicio que estamos dando a toda la población sin distinción, pero enfocado especialmente en la población juvenil; también tenemos en curso las becas municipales con convocatoria abierta, y programas como Reynosa Respira, con el que realizaremos una actividad en Reynosa Díaz, reforestando uno de los parques con el apoyo de los jóvenes”, señaló.

Asimismo, la funcionaria extendió la invitación a escuelas y jóvenes en general para acercarse a la dependencia y acceder a los programas disponibles, todos de manera gratuita.

“El circuito de pláticas permite que las escuelas nos contacten para llevar temas de salud mental, higiene personal y prevención de adicciones; también realizamos visitas a museos todos los jueves. Actualmente tenemos la agenda llena durante el mes, además de contar con el Consejo Consultivo Juvenil”, concluyó.