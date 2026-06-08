Reynosa apuesta al turismo pese a alertas de inseguridad

CANIRAC Reynosa afirmó que residentes del Valle conservan raíces mexicanas y siguen cruzando para visitar familiares hoy

El sector restaurantero de Reynosa mantiene la esperanza de que las familias del Valle de Texas continúen visitando la ciudad gracias a los lazos familiares y culturales que históricamente han unido a ambos lados de la frontera, pese a las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

El presidente de CANIRAC Reynosa, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que muchos residentes del Valle conservan raíces mexicanas y continúan cruzando la frontera para visitar a sus familiares, situación que mantiene vigente una parte importante de la actividad económica local.

“Nuestros amigos del Valle de Texas tienen la confianza o se han dado la oportunidad de conocer y visitar, porque sabemos que hay familias del lado americano que tienen raíces en México y sobre todo vienen a visitar a la familia”, expresó.

Sin embargo, empresarios del ramo reconocen que la problemática de inseguridad sigue afectando a la ciudad y particularmente al sector restaurantero, principalmente durante las tardes y noches, cuando disminuye la afluencia de clientes.

“Sabemos que el tema de inseguridad nos afecta, nos duele y sobre todo en el gremio restaurantero las tardes y las noches hay días que sí nos vemos afectados”, admitió.

Ante este escenario, los establecimientos han optado por implementar promociones, descuentos y estrategias especiales para incentivar el consumo y mantener la llegada de visitantes tanto locales como provenientes de Texas.

Además, CANIRAC impulsa campañas de promoción gastronómica mediante recorridos por distintos restaurantes de la ciudad, actividades que son documentadas y difundidas a través de redes sociales para mostrar la oferta culinaria de Reynosa.

“Estamos retomando la ruta gastronómica, visitamos un restaurante cada semana o cada quincena, documentamos esas visitas con videos y eso ayuda mucho para que los comensales se den oportunidad de visitar nuestros restaurantes”, explicó.

Con estas acciones, el sector busca proyectar una imagen más cercana y positiva de la ciudad, apostando a que la gastronomía se convierta en un factor que ayude a recuperar la confianza de quienes tradicionalmente visitan Reynosa desde el Valle de Texas.