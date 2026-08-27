Reynosa apoya a escuelas con obras en el regreso a clases

El Ayuntamiento de Reynosa impulsa mejoras en planteles y acciones para apoyar a las familias durante el inicio del nuevo ciclo escolar

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, el Ayuntamiento de Reynosa mantiene los apoyos para las instituciones educativas que requieren mejoras en su infraestructura, además de continuar con acciones para respaldar a las familias durante el regreso a clases.

El primer síndico del Ayuntamiento, Marco Montalvo, señaló que también se puso en marcha el programa de “Bolis de Regreso a Clases”, impulsado con la participación de la ciudadanía, mientras que de manera paralela se realizan recorridos por los planteles para conocer y atender sus principales necesidades.

“Se arranca el ciclo y ya se está iniciando con los Bolis de Regreso a Clases, el reto útil del DIF, que a todos nos involucró. Todos contribuimos, con poco o mucho se ha contribuido, porque la administración está comprometida con ello”.

El funcionario destacó que entre las escuelas que han recibido atención se encuentra el COBAT 07, donde se trabaja en la instalación de un módulo con 10 sanitarios, además de comedores y techumbres para mejorar las condiciones de los estudiantes y permitir actividades físicas fuera de las aulas.

“La infraestructura de las escuelas se está muy puntualmente visitando. Hay escuelas que se han integrado como el COBAT 07, donde se está instalando un módulo de baños de 10 sanitarios, entre ellos, comedores, techumbres que se están haciendo para una mejor actividad física fuera de las aulas”.

Marco Montalvo hizo un llamado a los directivos de los planteles para que presenten con anticipación sus solicitudes de mejora, ya que esto permite conocer las necesidades, evaluar cada proyecto y determinar posteriormente la asignación de recursos.

“Entonces sí se están apoyando completamente en el área educativa”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento busca mantener el respaldo a las escuelas de Reynosa y contribuir a que los estudiantes regresen a clases en espacios más dignos, seguros y adecuados para su formación.