Reynosa amplía oferta de campamentos de verano

Espacios deportivos, culturales y educativos ofrecen campamentos de verano para que niñas, niños y adolescentes disfruten actividades seguras y formativas

Con el inicio del periodo vacacional, distintos espacios públicos y privados de Reynosa comenzaron a ofrecer campamentos de verano como una alternativa para que niñas, niños y adolescentes aprovechen su tiempo libre en actividades deportivas, culturales y recreativas.

Uno de estos programas ya se encuentra en marcha en el Polideportivo Municipal, donde los participantes tienen la oportunidad de conocer y practicar diversas disciplinas deportivas bajo la supervisión de instructores capacitados, en un ambiente diseñado para promover la actividad física, la convivencia y el aprendizaje.

Madres y padres de familia destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, al considerar que brindan espacios seguros donde los menores pueden desarrollar habilidades, fortalecer valores como la disciplina y el trabajo en equipo, además de descubrir aptitudes en diferentes deportes.

El campamento cuenta con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte, que coordina las actividades y la logística para garantizar el desarrollo de las jornadas y la seguridad de los asistentes.

Además de esta opción, durante las vacaciones de verano también se desarrollarán campamentos en centros culturales, el IRCA, la Casa de la Cultura, iglesias y algunas instituciones educativas, ampliando la oferta de actividades para las familias reynosenses y promoviendo espacios de sana convivencia para la niñez.