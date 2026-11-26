La unidad atenderá reportes de personas desaparecidas sin necesidad de esperar 24 o 72 horas ni presentar una denuncia formal

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en operación una Célula de Búsqueda Inmediata en Reynosa, Tamaulipas, que brindará atención las 24 horas del día para agilizar la localización de personas desaparecidas en la región norte de la entidad.

El comisionado estatal de Búsqueda, Christian Morales Labastida, informó que la nueva sede permitirá acercar los servicios de la dependencia a las familias y recibir reportes para activar acciones de búsqueda desde el momento en que se tenga conocimiento de una desaparición.

"Hoy damos un paso muy importante con la apertura de esta Célula de Búsqueda Inmediata para la Región Norte, aquí en Reynosa, que nos permitirá ampliar nuestra presencia en territorio, acercar nuestros servicios a las familias y fortalecer nuestra capacidad de respuesta en esta zona del estado", expresó.

No será necesario esperar 24 o 72 horas

Uno de los principales beneficios de este espacio es que las familias podrán solicitar apoyo para localizar a una persona desaparecida sin tener que esperar 24 o 72 horas, además de que no será necesario presentar previamente una denuncia formal ante las autoridades ministeriales.

Morales Labastida exhortó a la población a reportar de inmediato cualquier desaparición, con el propósito de facilitar la activación de los mecanismos de búsqueda y evitar retrasos en la atención.

"Quiero reiterarles a las familias de personas desaparecidas que cuentan con nosotros. Seguiremos trabajando con responsabilidad, sensibilidad y sin descanso, sumando esfuerzos, personal y herramientas para fortalecer cada acción de búsqueda y encontrar a sus seres queridos", señaló.

¿Dónde se ubica la célula de búsqueda en Reynosa?

La nueva unidad se encuentra en las instalaciones de Protección Civil Regional, sobre el libramiento Matamoros-Monterrey, en la colonia Lomas Real de Jarachina Norte, en Reynosa.

La apertura contó con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y la coordinación de la Secretaría General de Gobierno, como parte de las acciones para ampliar la presencia territorial y fortalecer la capacidad de atención de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Con este espacio, las autoridades buscan facilitar que las familias de la región norte accedan a los servicios de búsqueda y localización, así como mejorar los tiempos de respuesta ante los reportes de personas desaparecidas.