El Ayuntamiento y autoridades estatales inspeccionarán Playa Bagdad y darán seguimiento a reportes de fragmentos en viviendas

Ante las quejas de habitantes de Matamoros que han reportado en redes sociales la presunta caída de fragmentos de basura espacial en sus viviendas, el alcalde Alberto Granados Fávila señaló que hasta el momento no existen denuncias oficiales por daños relacionados con los restos de los lanzamientos de SpaceX.

El presidente municipal indicó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con el Gobierno de Tamaulipas para dar seguimiento a la situación, luego de que nuevos residuos tecnológicos fueran detectados en Playa Bagdad tras la explosión del propulsor Super Heavy durante una prueba de vuelo realizada desde Texas.

Granados Fávila adelantó que en los próximos días estará en Matamoros el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, karl Heinz , con quien realizarán recorridos para revisar las condiciones de la zona costera y posibles afectaciones.

El alcalde advirtió que, en caso de comprobarse daños en Playa Bagdad o en propiedades particulares del municipio, buscarán que la empresa responsable de los lanzamientos espaciales asuma las consecuencias y responda por las afectaciones ocasionadas.

Respecto a los señalamientos de habitantes que aseguran haber encontrado fragmentos en sus hogares, explicó que hasta ahora únicamente han tenido conocimiento de publicaciones en redes sociales, por lo que pidió a las personas afectadas presentar las denuncias correspondientes para que las autoridades puedan intervenir y brindarles apoyo.

En las labores de seguimiento también participa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que mantiene presencia en la zona desde el lanzamiento, además de la asociación civil Conibio Global, con cuyos integrantes el Ayuntamiento ha sostenido comunicación para conocer los reportes y posibles impactos ambientales.

El edil sostuvo que mantendrán la vigilancia sobre Playa Bagdad y las zonas que pudieran resultar afectadas, al considerar que se trata de un espacio que pertenece a los matamorenses y tamaulipecos y que debe ser protegido ante las consecuencias de las actividades espaciales realizadas en el sur de Texas.