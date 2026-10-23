Revisan la seguridad en vialidades tras percance mortal

Autoridades de Matamoros coordinan acciones para proteger a la comunidad universitaria y atender las fallas de la infraestructura carretera.

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El accidente automovilístico registrado la noche del miércoles en la carretera a Las Rusias, en Matamoros, donde una persona perdió la vida, generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en esta zona, luego de que la víctima fuera un hombre que se dirigía a recoger a su hijo a la escuela.

Al respecto, el presidente municipal, Alberto Granados, aseguró que el municipio cuenta con personal, alumbrado público y servicios en funcionamiento, además de que se trabaja para mantener y mejorar las condiciones de las vialidades.

El alcalde también señaló que existe coordinación con la rectora de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Diana Masso, debido a la preocupación por la seguridad de los estudiantes que ingresan a clases desde muy temprano o salen durante la noche.

Granados lamentó lo ocurrido y reconoció la gravedad del accidente, en el que una persona perdió la vida.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la seguridad vial en los accesos a Matamoros y la importancia de contar con condiciones adecuadas para quienes transitan por estas zonas, especialmente durante los horarios de entrada y salida de los centros educativos.