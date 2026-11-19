El funcionario hizo un llamado a acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios, fatiga o pérdida de peso, debido a que la detección puede realizarse

En el marco de una jornada solidaria de recolección de alimentos no perecederos para personas en tratamiento contra la tuberculosis pulmonar, el Distrito de Salud para el Bienestar I, con sede en Victoria, invitó a la población a sumarse con donativos de productos de la canasta básica.

Durante el arranque de la iniciativa, el director de la institución, Alejandro Ramírez Moncada, informó que se reciben productos como frijol, arroz, atún, lentejas, aceite, avena, harina, leche en polvo y otros alimentos enlatados, que serán destinados a pacientes de escasos recursos.

Buscan apoyar la alimentación durante el tratamiento

Ramírez Moncada explicó que una alimentación adecuada puede contribuir a fortalecer el sistema inmunológico, ayudar a tolerar los medicamentos y reducir el riesgo de abandonar el tratamiento, cuya duración puede ser de seis meses.

En los siete municipios que integran este sector se tiene registro de 120 personas con tuberculosis, de los cuales el 95 por ciento recibe tratamiento en distintas fases.

“Actualmente no hay brotes activos y tenemos tres personas privadas de la libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria que también reciben atención y tratamiento”, puntualizó.

Llaman a acudir al centro de salud ante síntomas

El funcionario hizo un llamado a acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios, fatiga o pérdida de peso, debido a que la detección puede realizarse mediante estudios de laboratorio, como baciloscopias, y de acuerdo con los resultados, iniciar el tratamiento oportunamente.

Dijo que la tuberculosis es curable, especialmente cuando se detecta en sus primeras fases, sin embargo, los tabúes y la demora en buscar atención pueden complicar el padecimiento si este avanza y afectar otros órganos.