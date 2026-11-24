Más de 250 mujeres de Tamaulipas y otros estados participaron en Tampico en un encuentro para fortalecer el liderazgo femenino y las redes de colaboración.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Se llevó a cabo en Tampico el encuentro de sororidad “El poder de encontrarnos", que reunió a más de 250 mujeres de Tamaulipas y otros estados de la República (como Nuevo León, San Luis Potosí y Ciudad de México) con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino, la autonomía y las redes de colaboración.

Fue impulsado por la colectiva SORORA, presidida a nivel nacional por Claudia Corichi García, en Tamaulipas por Andrea García García y en la zona sur por Silvia Olvera Saldívar.

En el ámbito laboral y de oportunidades, Rocío Abreu, legisladora del Congreso de la Unión, dio a conocer que se aproximan importantes proyectos donde indiscutiblemente las mujeres deben formar parte.

El Colegio Nacional del Notariado, representado por Luz María Del Valle, vicepresidenta, señaló que este órgano tiene bajo su responsabilidad romper paradigmas y facilitar a las mujeres todo tipo de labor dentro del mismo, pues “cuando una mujer avanza, abre camino a muchas más”

El gobierno de Tamaulipas, representado por Marcia Benavides, Secretaria de las Mujeres, pidió que la sororidad exista en todos los niveles.

Finalmente, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya sostuvo que se impulsan políticas donde la mujer trasciende y es líder.

Asistieron mujeres empresarias, emprendedoras, servidoras públicas y líderes sociales de municipios tamaulipecos (como Tampico, Ciudad Madero, Ciudad Victoria, Reynosa y Miguel Alemán) y de diversas entidades del país.

Se abordaron el empoderamiento e independencia económica, la prevención de las violencias, el reconocimiento de las labores de cuidado y la participación política de las mujeres.