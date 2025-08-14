Retoman operativo en el Puente Internacional por regreso a clases

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reactivará el operativo especial en el Puente Internacional de Reynosa ante el inicio de clases en Texas

A partir de este jueves 14 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reactivará el operativo especial en el Puente Internacional de Reynosa para garantizar la seguridad de cientos de estudiantes que viven en la zona fronteriza y acuden diariamente a escuelas en el Valle de Texas.

El dispositivo se aplicará en dos horarios clave: de poco antes de las 6:00 a las 8:30 horas por la mañana, y de 15:00 a 17:00 horas por la tarde, periodos en los que se concentra el cruce de alumnos hacia y desde territorio estadounidense.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública en Reynosa, Geovanny Barrios Moreno, el objetivo es “retomar las medidas que ya se habían implementado en el puente” para ofrecer condiciones seguras a los jóvenes.

Señaló que la presencia policial incluirá tanto a elementos de vialidad como a la Guardia Estatal de Proximidad Municipal, quienes estarán a cargo de supervisar el tránsito y asistir a los usuarios del cruce.

Barrios Moreno hizo un llamado a la ciudadanía para que, en la medida de lo posible, evite circular por esta vialidad en los horarios mencionados, a fin de prevenir congestionamientos.

Recomendó a quienes no tengan necesidad de utilizar el puente que opten por rutas alternas, aunque precisó que quienes lo requieran contarán con la presencia de oficiales para atender cualquier situación.

El operativo busca no solo agilizar el flujo vehicular, sino también brindar un traslado seguro y ordenado para los estudiantes, considerando que se trata de un volumen importante de jóvenes que cruzan diariamente para cumplir con sus actividades escolares en el vecino estado de Texas.