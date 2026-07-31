Retoman audiencia de Jorge Luis 'N' y Estrellita por caso Dafne

Familiares, amigos y ciudadanos han realizado movilizaciones y protestas para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos

En medio de un hermetismo total, un inusual despliegue de seguridad y restricciones a la cobertura de los medios de comunicación, este jueves inició la audiencia inicial en la que se determinará si Jorge Luis “P” y Estrellita “M” son vinculados o no a proceso por el caso de Dafne, la adolescente de 13 años cuya muerte durante un curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, conmocionó al sur de Tamaulipas.

La diligencia comenzó alrededor de las 9:00 de la mañana en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde ambos imputados comparecen ante la autoridad judicial para conocer la resolución sobre su situación jurídica.

Jorge Luis “P”, identificado como director de la academia, y Estrellita “M”, señalada como responsable del área femenil, permanecen recluidos en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, luego de su detención y de que se les impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, la llegada de ambos se mantuvo bajo absoluto sigilo. Se presume que fueron trasladados durante la madrugada hacia las instalaciones judiciales.

Hasta el inicio de la audiencia no se ha informado sobre el tiempo que podría prolongarse la diligencia, debido a que la autoridad deberá escuchar los argumentos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, así como los planteamientos de las defensas, antes de determinar si existen datos suficientes para vincularlos formalmente a proceso.

El caso se encuentra bajo la atención pública desde hace casi dos semanas, luego de la muerte de Dafne Zapata Quintos, originaria de Ciudad Mante, ocurrida el pasado 16 de julio durante las actividades de un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero.

Desde entonces, familiares, amigos y ciudadanos han realizado movilizaciones y protestas para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones derivaron inicialmente en la detención de Danna Yanina “N”, estudiante de la institución, quien ya fue vinculada a proceso por feminicidio.

Posteriormente, la Fiscalía cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Jorge Luis “P” y Estrellita “M”, ampliando la investigación hacia quienes formaban parte de la estructura directiva y operativa de la academia.

Restringen el acceso a la prensa

Mientras al interior del Centro Integral de Justicia se desarrolla una de las audiencias más relevantes dentro de la investigación, desde temprana hora comenzó a restringirse el acceso a los medios de comunicación y, con ello, el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada sobre el avance del proceso.

Desde antes de las 9:00 de la mañana se observó un movimiento inusual de elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia, quienes limitaron el ingreso hacia las instalaciones del Centro Integral de Justicia de Altamira.

Algunos representantes de medios que ya se encontraban dentro del inmueble fueron requeridos para desalojar las instalaciones y permanecer completamente fuera, incluso más allá del área de estacionamiento, por lo que inicialmente se les indicó que debían realizar la cobertura desde la vía pública.

Minutos después, la disposición fue replanteada y se permitió la permanencia de los reporteros únicamente en el estacionamiento, aunque sin autorización para ingresar al edificio donde se lleva a cabo la audiencia.

La medida generó cuestionamientos entre integrantes de la prensa, particularmente porque las restricciones se mantienen pese a las altas temperaturas registradas en la zona, donde el termómetro alcanza entre 32 y 34 grados centígrados, con una sensación térmica entre los 38 y 40 grados.

El operativo y las limitaciones impuestas a la cobertura contrastan con el interés público que ha generado el caso, al tratarse de una investigación que durante las últimas dos semanas ha provocado indignación, protestas y constantes exigencias de justicia. Mientras Jorge Luis “P” y Estrellita “M” permanecen bajo resguardo y sin exposición pública, familiares de Dafne y la sociedad permanecen a la espera de la resolución judicial que definirá si ambos serán vinculados a proceso y continuarán enfrentando la investigación penal por la muerte de la adolescente.