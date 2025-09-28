Retiran visa al diputado Mario López tras interrogatorio

Agentes de Protección Fronteriza devolvieron hacia el territorio mexicano al también ex alcalde de Matamoros, luego de interrogarlo por varias horas

Tras permanecer cerca de 14 horas bajo interrogatorio, el exalcalde de Matamoros y actual diputado federal, Mario López Hernández, salió de las oficinas de la segunda inspección del Puente Internacional Viejo escoltado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

De manera extraoficial se informó que a López Hernández le fue retirada la visa y posteriormente devuelto a territorio mexicano.

El legislador condujo personalmente la camioneta Suburban que había permanecido en los patios de inspección del Puente Nuevo, siempre bajo el resguardo de los elementos del CBP.