Autoridades y organizaciones civiles realizan recorridos y labores de limpieza en la costa de Matamoros para evitar afectaciones a la fauna marina

Las labores de limpieza e inspección en Playa Bagdad, en Matamoros, continúan ante la presencia de fragmentos de un cohete espacial que llegaron a esta zona costera. Autoridades estatales, federales, municipales y organizaciones civiles mantienen recorridos para localizar y retirar los materiales, con el objetivo de prevenir posibles afectaciones a la fauna marina.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA) y la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) participan en estas acciones, que incluyen la supervisión de distintos puntos de la costa y la recolección de los residuos encontrados.

En el operativo también colaboran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Marina, la asociación civil Conibio Global y el Gobierno Municipal de Matamoros.

Buscan evitar daños a las especies marinas

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó que la coordinación entre las instituciones es necesaria para evitar que los fragmentos representen un peligro para las especies que habitan en el ecosistema costero.

Explicó que los materiales localizados deben recibir una evaluación y un manejo adecuado por parte de las autoridades competentes, por lo que los recorridos de vigilancia continuarán en las zonas donde se han identificado residuos.

La dependencia también mantiene atención ante la posibilidad de que aparezcan nuevos fragmentos en otros puntos de la playa, con la finalidad de dar seguimiento a su retiro y prevenir posibles daños al entorno natural.

Participan autoridades de los tres órdenes de gobierno

El alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, reconoció la colaboración de las dependencias y organizaciones que participan en las labores, además de agradecer el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para atender la situación.

El edil destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto para preservar Playa Bagdad, considerada uno de los principales espacios turísticos y recreativos para las familias del municipio.

La presencia de los fragmentos fue reportada en días recientes, después de un lanzamiento espacial realizado desde territorio estadounidense. Desde entonces, las instituciones involucradas mantienen acciones de supervisión para identificar los materiales que han llegado a la costa y continuar con su recolección.

Continúa vigilancia en Playa Bagdad

Las autoridades no han establecido una fecha para concluir los trabajos, debido a que se mantiene la posibilidad de nuevos hallazgos en la franja costera.

Por ahora, las tareas se concentran en localizar los residuos, retirarlos y asegurar que sean evaluados por las instancias correspondientes, mientras se mantiene la vigilancia para proteger la biodiversidad de Playa Bagdad.