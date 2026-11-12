Retiran basura y animales muertos de área verde en Victoria

María del Socorro Muñoz, de Servicios Públicos Municipales, informó que el reporte fue canalizado por instrucciones del titular de la dependencia

Una cuadrilla municipal retiró basura y animales muertos de un área verde; el retiro del escombro quedó pendiente y será atendido por otra dependencia.

La Secretaría de Servicios Públicos del Gobierno Municipal atendió un reporte de vecinos de la colonia Simón Torres y envió una cuadrilla para realizar labores de limpieza, recolección de basura y descacharrización en un área verde afectada por maleza, residuos y escombro.

Retiro de escombro corresponde a SEDUMA

Durante los trabajos también se retiraron animales muertos que fueron encontrados en el sitio. Sin embargo, quedó pendiente el retiro del escombro, ya que, por el destino que se da a este tipo de materiales, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

María del Socorro Muñoz, de Servicios Públicos Municipales, informó que el reporte fue canalizado por instrucciones del titular de la dependencia, Marco Antonio Cantú Mercado, acciones que se realizan en los distintos sectores de la capital del estado.

Reciben reportes ciudadanos en la línea 072

Las autoridades exhortaron a la población a no tirar basura en lugares no autorizados y recordaron que se pueden realizar reportes a través de la línea de atención ciudadana 072, desde donde se canalizan al área correspondiente.