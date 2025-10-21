Retira Guardia Estatal cámaras clandestinas instaladas en Reynosa

Todos los artefactos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes

Durante labores de seguridad y vigilancia en la colonia Las Cumbres, personal de la Guardia Estatal, adscrito a la coordinación municipal de Reynosa, detectó y retiró diversas cámaras de videovigilancia que se encontraban instaladas de manera clandestina.

En el operativo, los elementos aseguraron un módem y cinco cámaras, las cuales estaban distribuidas en distintos puntos de las colonias Las Cumbres, Emiliano Zapata y Los Muros, todas dentro del área urbana del municipio.

De manera paralela, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, asignado a la Estación Segura Periquitos, localizó una cámara oculta sobre el kilómetro 52 de la carretera federal 97 Reynosa–San Fernando. El dispositivo se encontraba escondido dentro de un tubo de PVC color negro, colocado estratégicamente en un poste de luz.

Todos los artefactos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, con el objetivo de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su origen y propósito.