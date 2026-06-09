Resultado en Coahuila no anticipa 2027: Peña Ortiz

El alcalde de Reynosa consideró que las elecciones de diputados locales no reflejan la fuerza real de los partidos rumbo a futuros comicios

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, restó importancia a los resultados obtenidos por Morena en las elecciones celebradas el pasado fin de semana en Coahuila, al considerar que se trató de una contienda local con características que no permiten anticipar escenarios electorales futuros en otras entidades del país.

El edil señaló que la jornada estuvo enfocada únicamente en la elección de diputados locales, un tipo de proceso que suele registrar una baja participación ciudadana y que, a su juicio, no refleja necesariamente la verdadera fortaleza de los movimientos políticos.

Peña Ortiz aseguró que quienes interpretan el resultado como una señal de debilidad para Morena desconocen la dinámica de este tipo de elecciones.

"Eso tal vez lo quieran vender los que nunca han estado en política", afirmó al referirse a los análisis surgidos tras la contienda en Coahuila.

Como ejemplo, recordó lo ocurrido en Tamaulipas durante el proceso electoral de 2019, cuando el entonces grupo político encabezado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca obtuvo una amplia victoria en una elección de diputados locales, aunque años después perdió el control político del estado.

"Son elecciones frías en donde hay poca participación de la población, y arrasó el gobernador Cabeza de Vaca en esa elección del 2019; pasaron dos años y perdió todo", expresó.

El presidente municipal sostuvo que la experiencia acumulada en distintos procesos electorales le permite afirmar que una derrota en una elección local no define el rumbo político nacional ni determina lo que ocurrirá en futuros comicios.

"Los que hemos estado ya mucho tiempo en esto y hemos participado en muchas elecciones sabemos que no es así", manifestó.

Consideró que Morena mantiene una estructura sólida y una presencia importante en diversas entidades del país, por lo que descartó que el resultado en Coahuila represente una amenaza para el movimiento.

"El movimiento está muy fuerte, obviamente tenemos que cuidar todos los aspectos del movimiento", concluyó.