Resuelven conflictos escolares en Reynosa tras denuncia

Padres de familia cerraron la escuela para denunciar presuntas irregularidades en el desempeño del director y un faltante en la economía escolar

El ciclo escolar 2026-2027 inició con conflictos en planteles de Reynosa. Uno de ellos se presentó en la primaria Carlos Monsiváis Aceves, donde padres de familia cerraron la escuela para denunciar presuntas irregularidades en el desempeño del director y un faltante en la economía escolar. Tras darse a conocer el caso y seis semanas después del inicio del ciclo, la Secretaría de Educación ya emitió una resolución.

La titular del CREDE en Reynosa, Alicia Pizaña, informó que las clases ya fueron reanudadas y que el maestro Roberto, quien anteriormente laboraba en el plantel, recibió formalmente su carta de presentación para hacerse cargo de la dirección.

“Ya se reanudaron las clases, ya le dieron una carta de presentación al que estaba ahí encargado de dirección, ya se hizo oficial... le dieron ya la carta de presentación al maestro Roberto, que era el que estaba ahí antes laborando; ahora sí, ya es formalmente”, explicó.

Pero este no fue el único conflicto. También se presentó el caso de la secundaria de nueva creación en el fraccionamiento Pirámides, donde la falta de maestros mantiene 86 horas de clase sin cubrir, situación que afecta la atención educativa de los estudiantes.

Pizaña señaló que la Secretaría de Educación en Tamaulipas ya recibió y atendió el planteamiento, por lo que ahora se espera el proceso de asignación de docentes mediante el próximo evento de secundarias.

“Ya recibimos una respuesta de Ciudad Victoria por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas y ya están tomando cartas en el asunto. Ya es un proceso que se lleva por esta faltante de maestros; sin embargo, ya está atendido”, indicó.

La funcionaria precisó que son 86 horas las que permanecen pendientes en el plantel de Pirámides y que se revisará cuántas podrán cubrirse con los docentes que sean seleccionados en el próximo proceso.

Ante estos antecedentes y con el propósito de prevenir agresiones contra maestros, como las registradas en otros estados del país, el CREDE Reynosa también implementa acciones preventivas para fortalecer la seguridad y convivencia dentro de las escuelas.

La titular del CREDE explicó que cuentan con un departamento de Seguridad Escolar que ofrece pláticas dirigidas tanto a maestros como a alumnos para abordar el comportamiento y la convivencia dentro de las instituciones educativas.

“Como CREDE nosotros tenemos lo que es un departamento de Seguridad Escolar, en donde se llevan pláticas tanto para maestros como para alumnos, sobre el comportamiento dentro de la institución educativa”, señaló.

Con estas acciones, las autoridades educativas buscan atender los conflictos que ya fueron denunciados y, al mismo tiempo, establecer medidas preventivas para evitar que nuevas situaciones afecten el desarrollo normal de las clases.