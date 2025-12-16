Restauranteros de Reynosa buscan repunte de ventas en fin de año

Pese a las dificultades económicas, los restaurantes han mantenido sus puertas abiertas y la atención al público de manera constante, adaptándose al entorno

El sector restaurantero de Reynosa ha enfrentado un año complicado, marcado por altibajos que impidieron alcanzar las ganancias proyectadas para 2025, informó el presidente de Canirac, Juan Carlos Gutiérrez Lugo.

El dirigente empresarial explicó que, pese a las dificultades económicas, los restaurantes han mantenido sus puertas abiertas y la atención al público de manera constante, adaptándose a un entorno adverso.

“Ha sido un año complicado para nuestro gremio, con altas y bajas. Los restaurantes siempre vivimos con días buenos y días malos, pero seguimos dando la cara y respondiendo de forma agradable a quienes nos visitan”, señaló.

Impacto en utilidades y operación de negocios

Detalló que las utilidades esperadas no se reflejaron como se tenía previsto, lo que obligó a muchos negocios a operar con cautela para sostener sus finanzas y mantener su funcionamiento.

Indicó que las expectativas del sector se concentran ahora en el cierre de año, particularmente durante el último mes, cuando las cenas navideñas y el periodo vacacional suelen generar un mayor flujo de clientes en los restaurantes locales.

De acuerdo con las proyecciones de Canirac Reynosa, se espera un incremento en las ventas de entre 15 y 20 por ciento durante estas fechas, lo que permitiría mitigar las pérdidas acumuladas a lo largo del año.

Objetivos y expectativas para el cierre de año

“Esperamos un aumento aproximado del 15 al 20 por ciento en estas fechas, lo que nos ayudaría a cerrar el año de mejor manera”, expresó Gutiérrez Lugo.

Finalmente, el dirigente señaló que el objetivo principal del gremio es concluir el año manteniendo las fuentes de empleo y la operación de los negocios, a la espera de un mejor panorama económico para el próximo año.